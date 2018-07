Heidenheim an der Brenz (SID) - Die Zweitliga-Begegnung zwischen Gastgeber 1. FC Heidenheim und Erzgebirge Aue ist wegen eines schweren Unwetters am Sonntagnachmittag beim Stand von 0:0 abgebrochen worden. Schiedsrichter Benjamin Brand (Unterspiesheim) hatte die Begegnung in der 12. Minute bei starkem Regen und Hagelschauern zunächst unterbrechen müssen und schickte die Spieler anschließend vorübergehend in die Kabine.

Gut 20 Minuten später wurde mit Hilfe von Laubbläsern versucht, den Rasen etwas zu trocknen, ehe die Schiedsrichter den Platz zweimal in Augenschein nahmen. Brand entschied nach der Begehung, die Begegnung des 1. Spieltags nicht wieder anzupfeifen. Wann das Spiel nachgeholt wird, war zunächst nicht bekannt.