Coatzacoalcos (AFP) In Mexiko sind 178 Migranten aus einem Lastwagen befreit worden. Wie Behördenvertreter am Samstag im Bundesstaat Veracruz sagten, wurden die eingesperrten Menschen in Tantima aus dem abgestellten Lkw herausgeholt. Einwohner der Stadt leisteten den durstigen und hungrigen Flüchtlingen demnach erste Hilfe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.