Kattowitz (SID) - Sprintspezialist Max Walscheid aus Neuwied hat auf der zweiten Etappe der Polen-Rundfahrt den Tagessieg knapp verpasst. Der 24 Jahre alte Radprofi vom Team Sunweb zog auf den letzten Metern des Teilstücks von Tarnowskie Gory nach Kattowitz den Sprint an, musste am Ende als Dritter aber den Tagessieg dem Italiener Sacha Modolo (UAE Team Emirates) überlassen.

Der slowakische Superstar Peter Sagan, der nach seinem unrühmlichen Aus bei der Tour de France am Samstag beim Auftakt triumphiert hatte, musste sich mit Rang acht begnügen. Der Weltmeister in Diensten des deutschen Teams Bora-hansgrohe verlor damit auch seine Führung in der Gesamtwertung an Danny van Poppel (Sky). Dem Niederländer reichte ein zweiter Platz zum Sprung ins Gelbe Trikot. Walscheid verbesserte sich in der Gesamtwertung mit sechs Sekunden Rückstand auf Rang fünf.

Weltmeister Sagan hatte Samstag schon seinen achten Saisonsieg gefeiert. Der 27-Jährige, der seine gewohnte Langhaar-Mähne gegen eine schnittige Glatze eingetauscht hat, setzte sich nach 130 km mit Start und Ziel in Krakau im Sprint vor dem Australier Caleb Ewan (Orica-Scott) und van Poppel (Sky) durch.

Bei der Tour de France war Sagan nach der vierten Etappe nach einer folgenschweren Aktion im Sprint gegen den Briten Mark Cavendish ausgeschlossen worden, nachdem er zuvor die dritte Etappe gewonnen hatte. Obwohl Cavendish mit einem Schulterbruch die Tour aufgeben musste, war die Strafe gegen Sagan gemeinhin als zu hart erachtet worden.

"Ich bin froh, mit einem Sieg zurückzukommen nach meinem letzten Etappensieg vor ein paar Wochen", sagte Sagan: "Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich nach der Situation bei der Tour de France so toll unterstützt haben. Die Vergangenheit ist nun vorbei, und wir fokussieren uns auf das Rennen."

Die dritte Etappe der Polen-Rundfahrt führt am Montag über 161 km von Jaworzno nach Schirk.