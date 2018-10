Hannover (dpa) - Nach leicht fallenden Wasserständen der Flüsse in den bisher betroffenen niedersächsischen Hochwassergebieten setzt nun weiter nördlich ein banges Warten ein. In Orten wie Neustadt am Rübenberge oder Schwarmstedt stiegen die Wasserstände nach Angaben des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz seit gestern immer weiter an. Die Hochwasserwelle bewegt sich demnach von den Unterläufen der Oker und Leine auf die Aller zu, deren Pegel in den kommenden Tagen ansteigen dürften. Der Deutsche Wetterdienst sagt für heute zudem weitere Niederschläge vorher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.