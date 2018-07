Berlin (AFP) Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hält freiwillige Software-Updates zur Verringerung der Stickoxid-Emissionen bei Dieselautos für nahezu wirkungslos. "Wir gehen von deutlich weniger als fünf Prozent Verbesserungspotenzial in unseren durch Dieselabgase vergifteten Städte aus", erklärte am Montag der DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Die Umwelthilfe werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um diese "illegalen Placebo-Software-Updates zu stoppen", kündigte er an. Er forderte stattdessen, die Hersteller zu umfangreichen technischen Nachrüstungen von Diesel-Pkw zu verpflichten.

