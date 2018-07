Mainz (AFP) Eine 26-jährige Frau hat in Mainz den vorübergehenden Verlust ihrer Geldbörse mit 150 Euro bezahlt. Zwar hatte ein ehrlicher Finder das Portemonnaie der Frau bei der Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof abgegeben, wie die Ordnungshüter am Montag mitteilten. Anhand des Personalausweises in der Geldbörse stellten die Beamten jedoch fest, dass die Eigentümerin mit Haftbefehl gesucht wurde.

