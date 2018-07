Berlin (AFP) Der Diesel-Skandal entzweit zunehmend die Bundesregierung: Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) forderte von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Aufklärung über Vorwürfe, das ihm unterstellte Kraftfahrtbundesamt (KBA) habe auf Betreiben der Autoindustrie Untersuchungsberichte zum Abgas-Skandal geschönt. "Dobrindt muss öffentlich darstellen, was er, sein Ministerium und das Kraftfahrtbundesamt wussten", erklärte Zypries am Montag. "Wir brauchen diese Informationen noch vor dem Autogipfel am 2. August."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.