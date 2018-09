Hamburg (dpa) - Nach der Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt hat die betroffene Edeka-Filiale am Morgen erstmals wieder geöffnet. Es seien auch Kollegen, die am Freitag im Supermarkt waren, wieder im Einsatz, sagte Unternehmenssprecher Gernot Kasel der dpa. Bei dem Messerangriff hatte ein 26-jähriger abgelehnter Asylbewerber am Freitagnachmittag einen 50 Jahre alten Mann getötet. Sieben weitere Menschen waren teils schwer verletzt worden.

