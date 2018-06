Beirut (AFP) Der Zugang zu Lebensmitteln in der belagerten syrischen Stadt Raka befindet sich laut Hilfsorganisationen an einem kritischen Punkt. Da die meisten Geschäfte und Märkte geschlossen seien, seien die verbliebenen Bewohner der IS-Hochburg auf ihre eigenen Vorräte angewiesen, erklärte Reach am Montag. Das Bündnis von Hilfsorganisationen warnte, dass auch Märkte, die vor drei Wochen noch sporadisch funktionierten, inzwischen geschlossen seien.

