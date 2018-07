New York (dpa) - Am ersten Handelstag im August haben sich die US-Börsen von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der Dow Jones Industrial verbuchte den fünften Handelstag mit einem Rekord in Folge. Am Ende schloss er 0,33 Prozent höher bei 21 963,92 Punkten. Der Eurokurs kam leicht von seinem höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren zurück. Zuletzt wurden 1,1801 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung bezahlt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.