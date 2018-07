Berlin (AFP) Angesichts von Abgasmanipulationen und möglichen Absprachen in der Autoindustrie fordert die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland eine komplette Umstellung der Zulassung: Dafür und für Abgaskontrollen müsse künftig das Umweltbundesamt zuständig sein und nicht mehr länger das Kraftfahrtbundesamt, erklärte Transparency-Vorsitzende Edda Müller am Dienstag in Berlin. Die Politik müsse ihrer Verantwortung für die Beachtung und Umsetzung von Regeln gerecht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.