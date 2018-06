Dortmund (SID) - Der ehemalige Meistertrainer Ottmar Hitzfeld traut Borussia Dortmund in dieser Saison den Titel in der Fußball-Bundesliga zu. "Der BVB hat mit seinem ganzen Umfeld - dem Team, das zusammengeblieben ist, Götze kommt ja wieder gestärkt zurück ? Ambitionen. Mit diesem Anspruchsdenken, mit diesen Fans im Rücken ? in Dortmund ist der Fußball ja nicht nur Sport, sondern auch eine Religion ? hat man Ambitionen, wieder deutscher Meister zu werden", sagte Hitzfeld im Eurosport-Interview.

Der Verbleib von Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang ist dabei für Hitzfeld der entscheidende Faktor. "Für Peter Bosz ist Aubameyang eine Lebensversicherung. Er ist der wichtigste Spieler von Borussia Dortmund. Man könnte jeden Spieler ersetzen, Aubameyang nicht", sagte der ehemalige BVB- und Bayern-Coach: "Wenn Aki Watzke sagt, er bleibt bis Saisonende, dann ist das ein klares Bekenntnis. Ein klares Zeichen. Eine Kampfansage an Bayern München. Wir behalten Aubameyang, um deutscher Meister zu werden."

Matthias Sammer vertritt die gleiche Meinung. "Aubameyang ist der Schlüsselspieler. Er ist nicht nur ein Torjäger, sondern auch ein Killer, der jeder Mannschaft gut tut", sagte der Europameister von 1996.