Berlin (AFP) Nach der Verlegung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner in ein anderes Gefängnis in der Türkei befürchtet das Auswärtige Amt härtere Haftbedingungen. Weder die Bundesregierung noch die Anwälte seien über Steudtners Verlegung vom Gefängnis Maltepe in die Haftanstalt Silivri westlich von Istanbul informiert worden, sagte der Außenamtssprecher Martin Schäfer am Mittwoch in Berlin.

