Berlin (AFP) Der Chef von Ford Deutschland, Gunnar Herrmann, hat vor dem Hintergrund des Diesel-Abgasskandals eine "einseitige Wahrnehmung der Automobilindustrie" beklagt. Es sei "wichtig, dass nicht alle Hersteller über einen Kamm geschoren werden", sagte Herrmann der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch. Es gebe in der Branche durchaus Hersteller, "die sich an gesetzliche Rahmenbedingungen halten." Ford geriet bislang nicht in Verdacht, bei Abgaswerten getrickst zu haben.

