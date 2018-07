Rickenbach (AFP) Bei einem schweren Unwetter in Rickenbach in Baden-Württemberg ist in der Nacht zum Mittwoch ein Jugendlicher von einem Baum erschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Baum nach einem Blitzeinschlag auf ein Zeltlager von Jugendlichen. Dabei wurde einer von ihnen getötet, laut Polizei gab es auch mehrere Schwerverletzte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.