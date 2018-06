Cayenne (AFP) Eine europäische Trägerrakete vom Typ Vega hat zwei Satelliten erfolgreich in ihre Umlaufbahn gebracht. Die Rakete startete in der Nacht zum Mittwoch vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ins All, wie das Weltraumunternehmen Arianespace mitteilte. Einer der beiden Beobachtungssatelliten soll bei der Forschung zum Klimawandel helfen, der andere ist ein Aufklärungssatellit des italienischen Militärs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.