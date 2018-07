Washington (SID) - Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki (Berlin) hat beim WTA-Turnier in der US-Hauptstadt Washington den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Die 27-Jährige besiegte die griechische Qualifikantin Valentini Grammatikopoulou in der ersten Runde 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) und trifft nun auf Aryna Sabalenka aus Weißrussland.

Aus dem Turnier verabschiedet hat sich derweil Tatjana Maria (Bad Saulgau). Sie unterlag der an Nummer zwei gesetzten Französin Kristina Mladenovic 5:7, 6:3, 3:6.

Wegen einer Schulterverletzung hatte Lisicki in diesem Jahr nur auf Mallorca und in Wimbledon aufgeschlagen. Am Ort ihres Finaleinzugs von 2013 war sie in der ersten Runde ausgeschieden, auf Mallorca hatte es noch zum Viertelfinaleinzug gereicht.

In Washington sind neben Lisicki und Maria noch Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 4) und Andrea Petkovic (Darmstadt) am Start.