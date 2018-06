Berlin (AFP) Mit knapp einstündiger Verspätung hat am Mittwoch der Diesel-Gipfel mit Vertretern von Bund, Ländern und der Autoindustrie begonnen. Das Treffen, an dem auch Vertreter von Branchenverbänden, der IG Metall und des Städtetags teilnehmen, wurde kurzfristig vom Verkehrs- ins Innenministerium verlegt. Dies habe "Sicherheitsgründe", teilte ein Sprecher des Verkehrsministeriums mit. Vor dem Dienstsitz von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin hatten sich Umweltschützer zu einer Demonstration versammelt.

