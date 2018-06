Hamburg (AFP) An der Elbe in Hamburg sind am Donnerstag Leichenteile entdeckt worden. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, stieß ein Spaziergänger am Strand im Stadtteil Rissen unmittelbar an der Grenze zu Schleswig-Holstein auf ein Körperteil und verständigte die Beamten.

