Berlin (dpa) - Nach der Entdeckung belasteter Eier aus den Niederlanden in mehreren deutschen Regionen wollen sich Bund und Länder über die Einschätzung der Lage und das Vorgehen abstimmen. Darüber soll noch heute in einer telefonischen "Krisenkonferenz" beraten werden, sagte Bundesagrarminister Christian Schmidt. Ziel sei, den Verbraucherschutz ganz nach vorn zu stellen. Mit dem Insektizid Fipronil verseuchte Eier sind in mehreren Bundesländern aufgetaucht, einige Handelsketten nahmen Eier aus den Niederlanden vorsorglich aus dem Verkauf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.