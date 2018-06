Los Angeles (dpa) - Gute Nachrichten für Fans der 80er-Jahre-Serie "Miami Vice": Der US-Sender NBC will die Krimiserie neu auflegen, berichten "Variety" und "Hollywood Reporter". Schauspieler Vin Diesel und "Fast and the Furious"-Autor Chris Morgan sind mit ihren Produktionsfirmen an Bord. Über die Besetzung der Hauptrollen ist noch nichts bekannt. In der Originalserie spielten Don Johnson und Philip Michael Thomas die Polizisten James "Sonny" Crockett und Ricardo Tubbs, die im Miami auf Gangsterjagd gingen.

