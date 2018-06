Madrid (AFP) Flugreisende mit dem Ziel Barcelona müssen sich auf massive Verzögerungen am Flughafen El Prat einstellen: Mitten in der Ferienzeit hat das Sicherheitspersonal an dem Airport der spanischen Küstenmetropole Streiks angekündigt. Am Freitag, Sonntag und Montag wollen die Mitarbeiter jeweils vier Stunden ihre Arbeit niederlegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.