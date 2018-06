Hamburg (SID) - Sophie Scheder, 2016 in Rio Olympiadritte am Stufenbarren, plant nach ihrer Knieoperation im März ihr sportliches Comeback bei den Europameisterschaften im August 2018 in Glasgow. "Das ist mein großes Ziel, darauf arbeite ich hin", sagte die Chemnitzerin in einem Interview mit DTB-TV.

Nach dem in den USA durchgeführten Eingriff an der Patellesehne des linken Knies arbeitet die 20-Jährige derzeit noch in der Reha. Im Oktober will Scheder wieder mit leichtem Training an allen vier Geräten beginnen. Noch im Juni hatte sie mit einem Comeback beim Weltcup-Turnier um den DTB-Pokal im März 2018 in Stuttgart geliebäugelt.