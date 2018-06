Washington (SID) - Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) hat ihre ansteigende Form beim WTA-Turnier in Washington bestätigt. Die 29-Jährige bezwang in der Vorbereitung auf die US Open in New York die Kanadierin Eugenie Bouchard 6:2, 4:6, 6:0 und folgte damit ihrer an Nummer vier gesetzten Fed-Cup-Kollegin Julia Görges (Bad Oldesloe) ins Viertelfinale.

Petkovics nächste Gegnerin ist die kanadische Wild-Card-Inhaberin Bianca Andreescu. Görges spielt gegen die an Nummer vier gesetzte Rumänin Monica Niculescu um den Einzug in die Runde der besten Vier.

Als weitere deutsche Spielerin ist die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki beim mit 250.000 US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in der US-Hauptstadt vertreten. Die 27-Jährige spielt in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka.