Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn investiert wieder kräftig in ihre Gütersparte und kauft 60 neue Lokomotiven. Vereinbart mit dem Siemens-Konzern sei der Kauf von bis zu 100 neuen Loks, teilte die Bahn am Freitag mit. Die ersten fünf der Vectron-Mehrsystem-Lokomotiven würden im Dezember zum Einsatz kommen, weitere 55 in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres, und zwar im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und den Niederlanden.

