Hannover (AFP) Nach dem Verlust der rot-grünen Regierungsmehrheit in Niedersachsen hat CDU-Landeschef Bernd Althusmann seinen Willen zur Regierungsübernahme betont. "Dass ich den Willen habe, Regierungschef in Niedersachsen zu werden, wird mir jeder abnehmen", sagte Althusmann am Freitag in Hannover. Er habe immer gesagt, "dass wir jederzeit fähig und willens sind, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen". Zuvor hatte die Landtagsabgeordnete Elke Twesten ihren Wechsel von den Grünen zur CDU verkündet.

