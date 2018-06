Moskau (AFP) Für seine drastische Einschätzung zum Stand der Beziehungen zu Russland hat US-Präsident Donald Trump Zustimmung im Kreml gefunden. "Wir sind absolut der gleichen Auffassung", sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Trump hatte am Vortag getwittert, die Beziehungen befänden sich in einem "bisher unerreichten Tief", das "sehr gefährlich" sei.

