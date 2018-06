Köln (SID) - Am ersten Tag der WM in London steht mit den 10.000 m der Männer nur eine Entscheidung auf dem Programm. Dort will der britische Superstar Mo Farah sein erstes Gold gewinnen. Auch für Sprintstar Usain Bolt und London-Olympiasieger Robert Harting beginnt ihre letzte WM am Freitag. Bolt tritt in den 100-m-Vorläufen an, Harting muss durch die Diskus-Qualifikation.

Der Beginn des zweiten Spieltags der 2. Bundesliga steht im Zeichen der Absteiger. Darmstadt 98 muss nach seinem Auftaktsieg zum 1. FC Kaiserslautern auf den Betzenberg (20.30 Uhr). Zuvor kämpft der FC Ingolstadt beim SC Sandhausen um seinen ersten Dreier der Saison (18.30 Uhr). Zeitgleich will Union Berlin gegen Holstein Kiel weiter ungeschlagen bleiben.

Bei der Auslosung der Play-offs zur Champions League (12.00 Uhr) droht 1899 Hoffenheim ein Hammerlos. Die fünf möglichen Gegner des Europacaup-Neulings auf dem Weg in die Gruppenphase heißen FC Sevilla, SSC Neapel, FC Liverpool, ZSKA Moskau und Sporting Lissabon.