Washington (SID) - Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat beim WTA-Turnier in der US-Hauptstadt Washington den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Die 27-Jährige setzte sich gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka mit 4:6, 6:3, 6:3 durch und trifft nun auf die an Nummer fünf gesetzte Französin Oceane Dodin.

Vor ihr hatte bereits Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) in der Vorbereitung auf die US Open in New York die Kanadierin Eugenie Bouchard 6:2, 4:6, 6:0 bezwungen. Ebenfalls in der Runde der letzten Acht ist ihre an Nummer vier gesetzte Fed-Cup-Kollegin Julia Görges (Bad Oldesloe).

Petkovics nächste Gegnerin beim mit 250.000 US-Dollar dotierten Hartplatzturnier ist die kanadische Wild-Card-Inhaberin Bianca Andreescu. Görges spielt gegen die an Nummer vier gesetzte Rumänin Monica Niculescu um den Einzug in die Runde der besten Vier.