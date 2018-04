Los Angeles (AFP) Die Polizei im US-Bundesstaat Kalifornien hat fast 2000 verwahrloste Tiere in einem Industriegebiet bei Los Angeles entdeckt. Die Hälfte der Tiere - neben Hühnern, Papageien, Sittichen und anderen exotischen Vögel auch Schlangen und Fische - war bereits tot, wie die Polizei und Tierschützer mitteilten. Die Beamten waren demnach am Freitag im Zuge einer anderen Ermittlung in das Industriegebiet in Montclair gefahren.

