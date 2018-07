Chicago (AFP) Zwei Mitarbeiter renommierter Universitäten werden verdächtigt, in den USA einen Friseur grausam ermordet zu haben. Nach einer landesweiten Fahndung wurden ein 42-jähriger Dozent der Universität Chicago und ein 56-jähriger Angestellter der britischen Elitehochschule Oxford verhaftet, wie die Polizei von Chicago am Freitag mitteilte. Der 26-jährige Friseur war in der vergangenen Woche derart brutal mit einem Messer erstochen worden, dass die Klinge abgebrochen war.

