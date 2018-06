Halberstadt (AFP) Die Leiche eine Frau ist am Samstag bei Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser bei Wernigerode in Sachsen-Anhalt entdeckt worden. Ob es sich dabei um eine 69-Jährige handelt, die seit dem 25. Juli vermisst wird, konnte die Polizei in Halberstadt nach Angaben vom Samstag nicht sagen.

