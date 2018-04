Fulda (dpa) - Rund 40 Teams gehen heute bei den Deutschen Grillmeisterschaften auf dem Fuldaer Messegelände an den Start und konkurrieren um die Grill-Krone. Die Amateur-Teams müssen vier Gänge zubereiten: Fisch, Schweinebauch, Rindfleisch sowie ein Dessert. Die Profi-Teams müssen noch zwei Aufgaben mehr meistern: etwas Vegetarisches und einen Improvisationsgang aus einem Warenkorb mit zuvor unbekanntem Inhalt. Titelverteidiger in der Profi-Klasse ist Michael Hoffmann aus Rösrath in Nordrhein-Westfalen mit seinem Team.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.