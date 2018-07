Erfurt (SID) - Der schwedische Youngster Alexander Isak hat DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund einen Tag nach der Supercup-Niederlage gegen Fußball-Rekordmeister Bayern München zu einem deutlichen Testspiel-Sieg geschossen. Der 17-Jährige traf am Sonntag beim 5:2 (2:2) bei Drittligist Rot-Weiß Erfurt gleich viermal (18., 51., 60., 88.). Zudem trug sich Jan-Niklas Beste (21.) in die Torschützenliste der Dortmunder B-Elf ein.

BVB-Trainer Peter Bosz musste dabei allerdings den Ausfall von Verteidiger Ömer Toprak hinnehmen, der sich einen Nasenbeinbruch zuzog. Lion Lauberbach (12.) und Elias Huth (40.) trafen für Erfurt.

Die Borussia hatte am Samstagabend erst nach Elfmeterschießen (6:7) gegen die Bayern verloren. In der ersten Runde des DFB-Pokals tritt Dortmund am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim Sechstligisten 1. FC Rielasingen-Arlen an.