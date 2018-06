Brünn (SID) - Motorrad-Pilot Philipp Öttl (Ainring) hat beim Großen Preis von Tschechien im Moto3-Rennen sein viertes Top-Ten-Ergebnis der Saison verpasst. Der 21 Jahre alte KTM-Pilot kam in Brünn nicht über den 13. Platz hinaus. Wild-Card-Starter Tim Georgi (Berlin/KTM) hatte lange seine ersten WM-Punkte im Visier, am Ende erreichte der 17-Jährige den immer noch respektablen 18. Rang.

Der Sieg ging an WM-Spitzenreiter Joan Mir (Spanien/Honda), der sich im ersten Rennen nach der fünfwöchigen Sommerpause in einer vierköpfigen Spitzengruppe lange zurückhielt. Bei seinem sechsten Saisonsieg im zehnten Rennen verwies der 19-Jährige, der 2018 in die Moto2 aufsteigt, Romano Fenati auf Rang zwei und baute seine WM-Führung auf den Italiener auf 42 Punkte aus. Der Spanier Aron Canet komplettierte als Dritter das reine Honda-Podium.

"Das war Schadensbegrenzung", sagte Öttl, der mit starken Hüftschmerzen fuhr: "Ich habe nicht von meiner Maschine absteigen können. Sie mussten mich runterheben, weil es so wehgetan hat. Beim Fahren war es zum Glück nicht so schlimm."

Georgi, der bislang lediglich zweimal beim Heimrennen auf dem Sachsenring in der Moto3 gefahren war, pflügte auf abtrocknender Strecke von Startplatz 30 in der Anfangsphase förmlich durch das Feld. Zwischenzeitlich fuhr der Teenie mehr als eine Sekunde schneller als die Spitze und kämpfte sich bis auf den achten Rang vor, ehe er bei fast trockenen Verhältnissen am Ende zahlreiche Kontrahenten wieder passieren lassen musste. "Ich bin nicht ganz zufrieden. Es gibt mir aber Selbstvertrauen, bei diesen Bedingungen so zu fahren", sagte Georgi bei Eurosport.