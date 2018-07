Berlin (AFP) SPD-Generalsekretär Hubertus Heil sieht seine Partei gut vorbereitet auf den anstehenden Doppelwahlkampf im Bund und Land Niedersachsen. Er gehe zuversichtlich in die anstehenden Wahlkämpfe, sagte Heil am Montag in Berlin.

