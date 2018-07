Wolfsburg (SID) - Der Wechsel von Paul Verhaegh vom FC Augsburg zum VfL Wolfsburg ist perfekt. Wie der Fußball-Bundesligist aus Niedersachsen am Montag bekannt gab, hat der 33 Jahre alte Niederländer einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der langjährige Kapitän des FCA, der laut Angaben des kicker rund 1,5 Millionen Euro Ablöse kostet, hatte sich am Sonntag bereits in Augsburg verabschiedet.

"Paul Verhaegh hat über viele Jahre den Nachweis in der Bundesliga erbracht, dass er eine Mannschaft auf und neben dem Platz führen kann und zählt zu den leistungskonstantesten Außenverteidigern der Liga", sagte VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe. Verhaegh kommt bislang auf 173 Partien und 19 Tore in der deutschen Eliteklasse.

Cheftrainer Andries Jonker sieht in seinem Landsmann eine Verstärkung für die Defensive: "Auf der rechten Seite hatten wir zuletzt mehrere Ausfälle und die Vorbereitung hat gezeigt, dass wir hier noch einmal nachlegen mussten, auch wenn wir zukünftig einen noch größeren Konkurrenzkampf auf dieser Position haben werden."