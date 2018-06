Budapest (AFP) Der ungarische Datenschutzbeauftragte Attila Peterfalvi hat die Pläne der rechtskonservativen Regierung zur Einrichtung eines zentralen Personenregisters in seinem Land scharf kritisiert. Peterfalvi sagte dem ungarischen Sender "Klubradio" am Montag, die geplante Datenbank bedrohe die Bürgerrechte in Ungarn. Das Parlament beriet Ende Juli über eine Gesetzesvorlage der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban, die eine Datenbank einrichten will, auf der die Personendaten aller ungarischer Behörden zusammengefasst sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.