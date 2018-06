Wiesbaden (dpa) - Der deutsche Export hat im ersten Halbjahr dank der Erholung der Weltkonjunktur an Tempo gewonnen. Die Unternehmen lieferten Waren im Gesamtwert von 638,4 Milliarden Euro ins Ausland. Das waren 6,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Besonders stark war die Nachfrage nach "Made in Germany" in Ländern außerhalb der Europäischen Union und im Euroraum. Die Einfuhren legten um 9,2 Prozent auf 516,0 Milliarden Euro zu. Nach einem starken Mai verlangsamte sich das Tempo im Juni allerdings.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.