Peking (AFP) Bei dem starken Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan sind offenbar Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden sprachen am Dienstag von möglicherweise bis zu hundert Toten und von tausenden Verletzten. Im Jahr 2008 waren bei einem Erdbeben in der Region 87.000 Menschen getötet worden.

