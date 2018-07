Berlin (AFP) Für den Besuch von Abgeordneten bei den Bundeswehrsoldaten auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Konya gibt es einem ARD-Bericht zufolge einen neuen Anlauf. Auf Einladung der Nato solle eine Gruppe aus dem Verteidigungsausschuss in die Türkei reisen und dabei die deutschen Soldaten der dort stationierten AWACS-Besatzungen treffen, berichtete das ARD-Hauptstadtstudio am Dienstag. Ein entsprechendes Schreiben der stellvertretenden Nato-Generalsekretärin Rose Gottemoeller sei am Montag nach Berlin geschickt worden.

