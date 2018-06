Chemnitz (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich gegen eine voreilige Abschaffung des VW-Gesetzes ausgesprochen. Das Gesetz über die Beteiligung Niedersachsens an dem Autokonzern habe bisher "weder Volkswagen noch dem Land Niedersachsen" geschadet, sagte Schulz am Dienstag in Chemnitz. Das Gesetz könne nicht einfach "so hopplahopp" gekippt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.