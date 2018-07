Dresden (AFP) In einem leerstehenden Wohnhaus in Dresden haben Unbekannte am Dienstag offenbar einen Sprengsatz gezündet. Durch die Explosion im ersten Stock des Gebäudes sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt mit. Allerdings seien mehrere Fahrzeuge durch umherfliegende Teile und auch das Gebäude selbst beschädigt worden.

