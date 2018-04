Manchester (SID) - Fußballstar Zlatan Ibrahimovic arbeitet nach seinem Aus beim englischen Rekordmeister Manchester United weiter an seinem Heldenstatus abseits des Platzes. Der vereinslose Stürmer veröffentlichte am Dienstag ein Video auf seinem Instagram-Account, in dem er selbst die Hauptrolle eines animierten Weltraum-Heldens übernimmt. Das Handyspiel "Zlatan Legends" wurde von dem Unternehmen Isbit Games entwickelt, an dem Ibrahimovic Anteile besitzt, und soll ab dem 17. August zu kaufen sein.

"An diesem Tag wird das Universum wissen: Es gibt nur einen Zlatan", schrieb der 35-Jährige, der für seine Selbstinszenierungen bekannt ist. Bereits vor wenigen Tagen hatte der Schwede ein Bild von sich im Weltraumanzug auf dem Social-Media-Kanal gepostet.

Nach einer schweren Knieverletzung im April hatte Manchester den Vertrag mit Ibrahimovic nicht verlängert.