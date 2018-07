Berlin (AFP) Nach einer öffentlichen Foto-Fahndung hat die Berliner Polizei offenbar die vier jugendlichen Schläger gefunden, die einen Obdachlosen am U-Bahnhof Mehringdamm brutal verprügelt haben. Am Dienstag seien drei 17-jährige Tatverdächtige in Begleitung ihrer Eltern und Rechtsanwälte bei der zuständigen Polizeidirektion im Stadtteil Kreuzberg erschienen, teilte die Polizei mit. Der vierte Junge war der Polizei bereits bekannt.

