Nairobi (AFP) Bei der Präsidentschaftswahl in Kenia liegt Amtsinhaber Uhuru Kenyatta ersten Ergebnissen zufolge in Führung. Nach Auszählung von gut 1,5 Millionen Stimmen kommt der Staatschef auf 55 Prozent, wie die Wahlkommission am Dienstagabend mitteilte. Für seinen Herausforderer Raila Odinga stimmten demnach 44 Prozent der Wähler. Allerdings beruhten die Angaben nur auf Ergebnissen aus gut 9400 der landesweit knapp 41.000 Wahlbüros.

