Hannover (dpa) - Die in Niedersachsen von den Grünen zur CDU gewechselte Landtagsabgeordnete Elke Twesten soll heute erstmals an einer Sitzung der Unionsfraktion teilnehmen. Der CDU-Kreisverband Rotenburg/Wümme hatte Twesten am Abend in die Partei aufgenommen. Als Landtagsabgeordnete ist Twesten damit automatisch Mitglied der CDU-Fraktion und kann an deren regulärer Sitzung heute teilnehmen. Twestens Wechsel hatte eine Regierungskrise in Niedersachsen ausgelöst, da Rot-Grün damit seine Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament verloren hat. Am 15. Oktober soll ein neuer Landtag gewählt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.