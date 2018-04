München (AFP) Grünen-Chef Cem Özdemir hat nichts gegen Sportwagenfahrer in seiner Partei einzuwenden. "Jeder darf fahren, was er will", sagte der 51-Jährige dem Magazin "Bunter" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch. "Auch ein Porsche muss umweltfreundlich werden - die haben die Zeichen der Zeit erkannt und wollen schnell auf emissionsfrei umsteigen", fügte er hinzu.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.