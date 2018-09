Leipzig (AFP) Ein 28-Jähriger hat eine Frau am Dienstagnachmittag am Leipziger Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die 56-Jährige habe bei der Attacke mehrere Schnittwunden am Arm erlitten, sagte eine Polizeisprecherin in der sächsischen Stadt am Mittwoch. Der Angreifer sei in Tatortnähe festgenommen worden.

