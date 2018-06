Schwerin (AFP) Zwei der drei mutmaßlichen islamistischen Gefährder aus dem Raum Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern sollen abgeschoben werden. Wie das Innenministerium in Schwerin am Mittwoch mitteilte, wurde eine entsprechende Anordnung gegen die 26-jährigen Brüder aus Bosnien erlassen. Spezialeinheiten hätten sie Dienstagabend in Gewahrsam genommen, beim zuständigen Amtsgericht Güstrow sei anschließend ein Antrag auf sogenannte Sicherungshaft für sie gestellt worden.

